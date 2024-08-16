Doha'da İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri İyi Geçti - Son Dakika
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Doha'da İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri İyi Geçti

Doha\'da İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri İyi Geçti

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakerelerin iyi geçtiği aktarıldı. Müzakerelere yarın devam edileceği ve ilerleme kaydedileceği umut ediliyor.

16.08.2024 00:16
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Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için bugün yapılan müzakerelerin iyi geçtiği aktarıldı.

Adı açıklanmayan bir yetkili, Haaretz gazetesine Doha'daki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doha'daki müzakerelere müdahil olduğu söylenen yetkili, bugünkü görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti.

Müzakerelere yarın devam edileceğini aktaran yetkili, görüşmelerde 48 saat içinde ilerleme kaydedileceğini umut ettiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail basını, İsrailli müzakere heyetinin yarın da görüşmelere devam etmek için Doha'da kaldığını yazdı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler Doha'da bugün başlamıştı.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katılmıştı.

Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan (ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doha'da İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri İyi Geçti - Son Dakika

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