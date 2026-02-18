Doha'da Ramazan Gelenekleri: İftar için Top Atışları - Son Dakika
Doha'da Ramazan Gelenekleri: İftar için Top Atışları

18.02.2026 18:57
Katar'ın Doha kentinde, ramazan boyunca iftar vaktini bildirmek için geleneksel top atışları yapılıyor.

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi ve kültürel mekanlarda ramazan ayı boyunca iftar vaktinin geldiğini duyurmak için geleneksel top atışları gerçekleştiriliyor.

Katar yönetimi ve yerel belediyeler, ramazan ayına özel süslemelerle şehri adeta bir sanat eserine dönüştürürken; Katara, Suk Vakıf, Eski Doha Limanı ve Lusail Bulvarı gibi şehrin popüler noktalarında iftar vakti gerçekleştirilen top atışı izleyenlere görsel bir şov sunuyor.

Katar'ın resmi televizyon kanalı Katar TV'den canlı olarak yayınlanan Suk Vakıf Çarşısı'ndaki top atışına yerel halk ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Ziyaretçiler bu mekanlarda gerçekleştirilen iftar topu atışının ardından geleneksel Katar mutfağının lezzetlerini deneyimleyerek ramazanın manevi atmosferini hissediyor.

– Suk Vakıf Çarşısı

Doha'nın Muşeyrib bölgesinde yer alan Suk Vakıf Çarşısı, yaklaşık bir asır önce eski bir nehir yatağının kıyısında kurulan çarşı, adını satıcıların geçmişte ürünlerini ayakta durarak pazarlamalarına atıfla Arapça "ayakta duran" anlamına gelen "vakıf" kelimesinden alıyor.

2004 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen çarşı, modern mimariyle yenilenirken geleneksel Katar dokusu korunarak yeniden inşa edildi.

Çarşı bugün giyim, el sanatları, el yapımı ürünler, kokular, baharatlar, müzik aletleri, süs eşyaları ve mücevherlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Kültür, Güncel, Sanat, İftar, Katar, Doha, Son Dakika

19:25
