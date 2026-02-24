Doha'da Türk Mezunları İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doha'da Türk Mezunları İftarda Buluştu

Doha\'da Türk Mezunları İftarda Buluştu
24.02.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB, Doha'da Türkiye mezunlarını iftar programında bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği iftar programında Katar'daki Türkiye mezunlarını bir araya getirdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde YTB tarafından düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Katar'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanlar ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden eğitim için Türkiye'yi tercih eden ve mezun olup Katar'da bulunan Türkiye mezunlarını bir iftar sofrası etrafında bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Mezunların Türkiye ile olan gönül bağlarının daimi olmasının önemine vurgu yapan Büyükelçi Göksu, bu kişilerin Türkiye'nin dostluk köprüleri kurma misyonunda kıymetli birer elçi olduğunun altını çizerek, "Türkiye'den mezun oldunuz ve bugün Katar'daki kurumlarda görev yapıyorsunuz. Hepiniz birer Türkiye sevdalısı olarak burada adeta birer kültür elçisi görevi görüyorsunuz." dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ise Türkiye mezunlarının büyük bir aile olduğunu ve her bir mezunun dünyanın dört bir yanında Türkiye sevgisini yaydığını dile getirdi.

Kazancı, Türkiye mezunlarının ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren birer gönül köprüsü vazifesi gördüğünü belirtti.

Türkiye mezunlarının desteklerini her zaman hissettiklerini ifade eden Kazancı, Katar ve Türkiye ilişkileri ile ilgili iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü vurgulayarak "Katar ile ilişkilerimizi artırıyor ve ikili işbirliklerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Katar'da akademik kurumlar ile ortak burs programlarının hayata geçirilmesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye mezunlarından Suriyeli Bilal Abbadi de Türkiye'de eğitim almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Türkiye'de geçirdiğim zaman benim için çok özel yıllar oldu. Üniversitede öğrendiklerimin yanı sıra Türkiye'nin kültürü ve yaşam tarzı da benim için çok değerliydi. Orada geçirdiğim zaman, hem kişisel gelişimime hem de iş hayatıma büyük katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

İftar programı, YTB tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Kültür, Güncel, Katar, İftar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha'da Türk Mezunları İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:22:33. #7.11#
SON DAKİKA: Doha'da Türk Mezunları İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.