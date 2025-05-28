İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.
Baltacı çifti için Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, çiftin ailesi ve yakınları ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı katıldı.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Doktor Baltacı Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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