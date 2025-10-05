Doktor gözaltında, 11 çocuk öksürük şurubundan hayatını kaybetti - Son Dakika
Doktor gözaltında, 11 çocuk öksürük şurubundan hayatını kaybetti

Doktor gözaltında, 11 çocuk öksürük şurubundan hayatını kaybetti
05.10.2025 14:46
Madhya Pradesh'te 11 çocuğun öldüğü öksürük şurubunun doktoru gözaltına alındı. Toksik kimyasal tespit edildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuğun yaşamını yitirmesi ardından şüphe üzerine soruşturma başlatıldı.

NEDENİ ÖKSÜRÜK ŞURUBU ÇIKTI

Ölümler sonrası yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden çocukların kullandığı öksürük şurubunda bulunan ve yüksek dozda alınması durumunda böbrek yetmezliği ile ölüme yol açabilen toksik kimyasal "dietilen glikol" oranının yasal sınırları aştığı belirlendi.

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Polis, ölen çocukların çoğuna öksürük şurubu reçete ettiği tespit edilen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Soni'nin "çocukların tedavisinde ihmalkarlık" gerekçesiyle derhal görevden uzaklaştırıldığını kaydeden polis, hem doktor hem de şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Olayın ardından eyalet hükümeti, söz konusu şurubun ve üretici firmanın diğer ürünlerinin satışını durdurdu.

4 YAŞ ALTINDAKİLERE YASAKLANMIŞTI

Hindistan, 2023'te, çok sayıda çocuğun öksürük şuruplarına bağlı ölümü üzerine soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletleri 4 yaş altındakilere yasaklamıştı.

Kaynak: AA

