Doktorlar Gazze için Tahliye Çağrısı Yaptı

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Filistinli ve farklı ülkelerden doktorlar, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden 25 bin hasta ve yaralının işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren hastanelerde tedavi edilmesi çağrısında bulundu.

Filistinli ve farklı ülkelerden doktorlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Augusta Victoria Hastanesinde düzenledikleri basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların durumuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde durumu ciddi olan 25 bin hasta ve yaralının hayatını kurtaracak tedavi ihtiyacı olduğuna işaret eden doktorlar, Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren hastanelerde tedavi görmesi için söz konusu 25 bin kişinin Gazze'den tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Gazze'deki hastaların tahliyesi için Batı Şeria, Doğu Kudüs veya üçüncü bir ülkeye güvenli koridorların oluşturulmasını isteyen doktorlar, tedavi için Gazze Şeridi'nden ayrılacak Filistinlilerin ayrıca geri dönüş haklarının korunması gerektiğine işaret etti.

"Gazze'deki çocukların acıları anlatılamayacak kadar büyük"

Çocuk doktoru Hudra Selame, basın toplantısındaki konuşmasında, "Gazze'deki çocukların acıları anlatılamayacak kadar büyük. Gazzeli kanser hastası çocukların çoğu ilaç bulamıyor. Çok muhtaç oldukları sağlık hizmetlerine ulaşamayan bu çocukları ölüme terk edemeyiz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn da Gazze'ye sağlık imkanlarının ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Peeperkorn, hayat kurtarmak için Gazze Şeridi'ne sağlık ekiplerinin girişine de izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası topluma çağrı

Augusta Victoria Hastanesi Müdürü Fadi Atraş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık durumunun felaket düzeyinde olduğunu söyleyerek, oradaki hasta ve yaralıların Doğu Kudüs'e tahliyesi için insani koridorun açılması gerektiğini belirtti.

Atraş, "Gazze'deki tüm hastaların tedavi görmesini istiyoruz. Bunun en kısa ve etkin yolu da hastaların Gazze'den Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki hastanelere tahliye edilmesidir." diye konuştu.

Gazze'deki kardeşlerine herhangi bir hizmet götüremediklerinin çaresizliğine işaret eden Atraş, "İmkanlarımız olmadığından değil, engellendiğimizden dolayı onlara herhangi bir yardımımız olmuyor." dedi.

Atraş, Gazze'deki Filistinli hastalara yardım için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te alanında uzman 6 hastane var. Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin yanı sıra Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına da hizmet veriyor.

Filistinliler, Doğu Kudüs'teki hastanelerde tedavi görmek için İsrail'den özel izin almak mecburiyetinde bırakılıyor. Ancak İsrail makamları, 7 Ekim 2023'ten beri Filistinlilere söz konusu izinleri verme uygulamasını askıya aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.