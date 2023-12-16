 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü

Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü Zonguldak'ta doktorlar Filistin'de yaşananlara tepki göstermek için kanlı önlükle yürüyüş yaptı.

Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü
16.12.2023 - 23:20,
Abone Ol

Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta doktorlar Filistin'de yaşananlara tepki göstermek için kanlı önlükle yürüyüş yaptı.

Tren Garından başlayan yürüyüşe, doktorlar, tıp öğrencileri, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve vatandaşlar katıldı. Doktorlar ve tıp öğrencileri üzerlerine giydiği kanlı önlüklerle İstasyon Caddesi'nden başlayarak Gazipaşa Caddesi'ne kadar yürüdüler.

Yürüyüşte doktorlar ve öğrenciler tekbirler getirdi. Programın son bölümünde Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp öğrencisi stajyer doktor Muhammed Ensar Yılmaz açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yüreği Gazze'de çarpan, Filistin'deki Müslüman kardeşlerinin acısını yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar; Bugün, haftalardır soykırıma maruz kalan Gazze için buradayız. On binlerce ton bombaların altında can veren masum siviller için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, Şehit olan meslektaşlarımız için, gözü yaşlı anneler, bağrı yanık babalar için buradayız. Masum bedenlerine annelerin eli değmeden bombaların değdiği bebekler için buradayız. Vicdanların sesi olmak için buradayız. Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail'i lanetlemek, Mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Selam olsun Gazze'ye, Selam olsun Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'e, Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine. Tam 70 gündür dört tarafı çevrilmiş bir bölgede bir halk, tüm dünyanın gözü önünde katliama maruz kalıyor. Hiçbir sınır ve ölçü tanımayan işgalci İsrail tarafından tam 70 gündür acımasızca bombalanıyor. Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir savaş suçu işleniyor ve katil İsrail bir türlü kana doymuyor."

Açıklamanın ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:54:59. #1.13#
SON DAKİKA: Doktorlardan Gazze için kanlı önlükle yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement