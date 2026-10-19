Dokuz günlük Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle tamamlandı

Dokuz günlük Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut'un Nevruz Park'taki konseriyle sona erdi. Parkı dolduran müzikseverler Turgut'un 'Pembe Mezarlık' gibi şarkılarına eşlik ederken festivalin dokuz günlük programı tamamlandı.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle final yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin son gününde sanatçı Turgut, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.
Turgut, "Pembe Mezarlık" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Parkı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.
Fatma Turgut'un sahne aldığı konserle Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dokuz günlük programı sona erdi.
Kaynak: AA
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