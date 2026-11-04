Dokuzhöyük kooperatifi hibeyle tesisini yeniledi, süt kapasitesi 8 tona çıktı

Kırklareli'nde 57 yıldır faaliyet gösteren Dokuzhöyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, devlet desteğiyle üretim tesisini modernize ederek günlük süt işleme kapasitesini 8 tona çıkardı.

???????Dokuzhöyük köyünde 1969 yılında günlük 1 ton süt işleme kapasitesiyle peynir üretimine başlayan kooperatif, geçen yıl üretim kapasitesini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Program kapsamında sağlanan yüzde 50 hibe desteğiyle makine ve ekipmanlarını yenileyen kooperatif, günlük süt işleme kapasitesini 8 katına yükseltti.

Yaklaşık 250 hanenin bulunduğu köyde 70 üretici ortağından topladığı sütleri işleyen kooperatif, "Dokuzhöyük" markasıyla peynir, tereyağı ve lor peyniri üreterek köy ekonomisine katkı sağlıyor.

"Kendi kendimize yetmemizin en büyük sebebi bu desteklerdir"

Dokuzhöyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recai Ergün, AA muhabirine, devlet desteğinin kooperatifin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır kooperatif başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Ergün, üretimde yalnızca köydeki ortaklarından topladıkları sütü kullandıklarını ifade etti.

Son yıllarda yararlandıkları kırsal kalkınma destekleriyle tesisin makine ve ekipmanlarını yenilediklerini anlatan Ergün, bu yatırımların hem üretim kapasitesini hem de kooperatifin sürdürülebilirliğini güçlendirdiğini dile getirdi.

Sağlanan desteklerin kooperatifin gelişimini 3-4 yıl hızlandırdığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığından son yıllarda kırsal kalkınma destekleri aldık. Bu desteklerle makine ve ekipmanlarımızı değiştirdik. Bizim için çok önemli katkılar sağlandı. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum. Aldığımız destekler bizim şu anda kendi kendimize yetmemizin en büyük sebeplerinden biridir. Kırsal kalkınma desteklerini alamamış olsaydık kendimizi bu kadar geliştiremeyebilirdik."

Ergün, kooperatifin ortak sayısını ve üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Dedelerimizin kurduğu kooperatifi ileriye taşıyoruz"

Kooperatif ortaklarından 45 yaşındaki üretici Sedat Akın da kooperatifin köyde hayvancılığın sürdürülmesine, üreticilerin düzenli gelir elde etmesine ve gençlere iş imkanı oluşturulmasına katkı sağladığını söyledi.

Kooperatifin kuşaktan kuşağa aktarılan bir üretim geleneği oluşturduğunu belirten Akın, "Kooperatifimizi dedelerimiz kurdu, babalarımız devam ettirdi, şimdi de biz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Üretimimizi artırmak kadar ürün kalitesini yüksek tutmak da çok önemli. Müşteri arama derdimiz yok, ürünümüzü teslim ediyor ve paramızı zamanında alıyoruz. Köyde süt taze taze hemen işleniyor, kalitesi bozulmuyor." diye konuştu.

Kooperatif ortaklarından Cüneyt Bilgiç ise tesise günlük yaklaşık 1 ton süt teslim ettiğini belirtti.

Kooperatif sayesinde ürettikleri sütü pazarlama sorunu yaşamadıklarını anlatan Bilgiç, "Sabah saat 06.00'da kalkıp sütümüzü sağıyoruz, gelip kapımızdan alıyorlar. Kooperatif kurulmamış olsaydı bizi çok zor bir süreç beklerdi. Peynirimizi ürettiriyoruz, paramızı her zaman zamanında alıyoruz. Sistemden ve kooperatifimizden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.