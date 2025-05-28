Dolandırıcılara 20 Yıl Hapis Cezası İstemli Dava

Şanlıurfa'da, kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırdığı iddia edilen tutuklu 6 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 18 Nisan'da İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta bulunan sanık Ş.U.A'nın elindeki poşette 150 bin dolar ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın gözaltına alınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.U.A. ile bağlantılı olduğu belirlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalındaki bir adreste de nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 5 sanığın daha gözaltına alındığı kaydedilen iddianamede, sanıklar için "nitelikli dolandırıcılık" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 8 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinin detaylı olarak anlatıldığı iddianamede, sanıkların, müştekinin bilgilerine ulaşmak için yasa dışı program kullandığı, özellikle yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı telefon hatlarından müştekiyi arayarak kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı bilgisi yer aldı.

"Atıcı" olarak tabir edilen kişinin, kimlik bilgilerini ele geçirdiği müştekiye bir terör dosyasında isminin bulunduğunu, müşteki adına çıkarılan 4 kimlik ve 16 telefon hattının farklı suçlarda kullanıldığını söyleyerek korku ve endişeye neden olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müşteki 150 bin doları poşet içerisinde Ş.U.A'ya verdikten sonra bağlantı kesilmiş, para 'atıcı' şüpheliler ile 'eldenci' şüpheli Ş.U.A'nın tasarrufuna geçmiş, müştekinin para üzerinde herhangi bir tasarruf imkanı kalmadığından nitelikli dolandırıcılık eylemi tamamlanmıştır. Olayın ardından tesadüfen otoban girişinde yakalanan Ş.U.A'dan 150 bin doların tamamı alınarak müştekiye tutanakla teslim edilmiştir. Bu şekilde 'atıcı' şüpheliler A.E, A.P, E.Ç, İ.C. ve M.A'nın 'eldenci' şüpheli Ş.U.A. ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, müştekinin kişisel verilerini ele geçirip, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün maddi varlığı olan sahte kimlik ile kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıtıp müştekiyi aldatarak 150 bin dolar menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır."