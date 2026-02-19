Dolandırıcılara Operasyon: 4 Milyon Lira Çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılara Operasyon: 4 Milyon Lira Çaldılar

19.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kendilerini polis tanıtan dolandırıcılar, 2 kişi tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları 4 kişiyi, 'İsminiz FETÖ/PDY'ye karıştı' diyerek toplam 4 milyon 765 bin TL dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.Ç. (81) ile eşi N.Ç. (76), Z.H. (73) ve Z.B.'yi (59) dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Mağdurları, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığı söylemiyle kandıran şüpheliler, İ.Ç. ve eşi N.Ç.'yi 965 bin lira, emekli Z.H.'yi 800 bin lira dolandırdı. Ev hanımı Z.B. ise evine gelen şüpheliyi polis sanarak 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasını teslim etti. Polis, teknik inceleme ve kamera araştırmasıyla şüphelileri tespit etti. Afyonkarahisar ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda; şüpheliler Z.K. ile S.S. yakalandı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Operasyon: 4 Milyon Lira Çaldılar - Son Dakika

Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:41:19. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Operasyon: 4 Milyon Lira Çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.