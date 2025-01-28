Dolandırıcılık Operasyonu: 110 Milyon TL'lik Evcil Hayvan Sahiplendirme Tuzağı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 110 Milyon TL'lik Evcil Hayvan Sahiplendirme Tuzağı

Dolandırıcılık Operasyonu: 110 Milyon TL\'lik Evcil Hayvan Sahiplendirme Tuzağı

Sosyal medya üzerinden sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Organize suç ağı, 110 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirdi.

28.01.2025 00:38  Güncelleme: 01:05
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SOSYAL medya üzerinden oluşturdukları sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi. Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonu: 110 Milyon TL'lik Evcil Hayvan Sahiplendirme Tuzağı - Son Dakika

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