Dolandırıcılık Operasyonu: 19 Gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezli 8 ilde 17 Şubat'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahiplerine ait tapuların yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalarda 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.