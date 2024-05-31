Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden Aşkım Kapışmak hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden Aşkım Kapışmak hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında, yazar Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte toplantılar düzenlediği ve katılımcılara sertifikalar verdiği kaydedildi.

31.05.2024 16:08
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ANKARA merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Ankara'da merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden Aşkım Kapışmak hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden Aşkım Kapışmak hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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