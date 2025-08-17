Dolandırıcılık Şebekesi Adana'da Çökertildi

Adana'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırmaya çalıştıkları kişiyi zorla alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giden E.A. (28), sosyal medyada gördüğü ilan aracılığıyla tanıştığı kişilerin kendisini yüksek kazanç vaadiyle dolandırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde zorla alıkonulduğunu ve şüphelilerin uyuması üzerine kaçtığını anlatan E.A'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, ikametteki zanlılar S.İ. (23), S.O. (25), A.E. (28), H.A. (29), M.A. (29), F.B. (32) ve Y.G'yi (41) gözaltına aldı.

Adreste 2 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçiren ekipler, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonuna da incelenmek üzere el koydu.

Polis ekipleri, şebeke elebaşı olduğu iddia edilen ve 25 suçtan aranan D.K'yi (24) ise farklı adreste yakaladı.

Kahramanmaraş'ta yaşadığı öğrenilen müşteki E.A'nın, sosyal medyada gördüğü "Haftalık 90 bin lira kazanmak ister misiniz?" başlıklı sözde reklam üzerine iletişime geçtiği şüphelilerin temin ettiği taksiyle Adana'ya geldiği, burada zanlıların yönlendirmesiyle yeni banka hesabı açtığı ve cep telefonu hattı aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.