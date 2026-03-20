Domaniç\'te Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının artmasıyla Domaniç- İnegöl kara yolunun bazı noktalarında da trafik ağır ilerliyor.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan bazı araçlara Domaniç İlçe Jandarma ekipleri yardımcı olurken, bölgede trafik akışının aksamaması için Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.