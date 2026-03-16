Domaniç'te Yangın Kontrol Altına Alındı
Domaniç'te Yangın Kontrol Altına Alındı

16.03.2026 17:30
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde çıkan yangın köylüler ve yangın vanalarıyla söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın, yangın vanaları sayesinde diğer evlere sıçramadan köylüler tarafından söndürüldü. Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Sarıot köyünde Cavit Çakır'a ait evde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sahibinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığı öğrenilen evin üst katından yükselen alevler bir anda tüm binayı sardı. Çevre köylerden de görülen yangına ilk müdahale, Sarıot Köyü Muhtarlığı tarafından kurulan yangın vanalarıyla yapıldı. Alevler köylüler tarafından söndürülürken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

'ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRDÜK'

Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar, köydeki yangın vanaları sayesinde yaptıkları müdahaleyle, alevlerin diğer evlere sıçramasını önlediklerini belirterek, "Köyümüzün imkanlarıyla yangın vanası kurdurduk. Anında müdahale ettik. Komşularımızdan da Allah razı olsun anında müdahaleyle söndürdük, çevredeki evlere sıçramadan. Duyman yükseldi önce biz fırın yanıyor zannettik, sonra bir baktık ev yangını bu" diye konuştu.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çevre, Olay, Son Dakika

