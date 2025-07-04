Domaniç\'te Yeni Cami Temeli Atıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 1837 yılında inşa edilen ancak zamanla yıpranarak yeniden yapım kararı alınan Sultan Alaaddin Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, camilerin birer tapu senedi olduğunu belirterek, Domaniç'in tarihi ve manevi önemine vurgu yaptı.

Vali Işın, caminin finansmanının İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını ancak hayırsever vatandaşların da katkı sağladığını söyledi.

Caminin yapımının bu yıl bitmeden tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Işın, "Kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Milletvekili Mehmet Demir de caminin yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda inanca ve değerlere verilen önemin bir simgesi olduğunu anlatarak, "Burada sadece bir caminin temelini atmıyoruz. Bu topraklar Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik etmiş mübarek topraklardır. Bu cami, bu şehre vurulmuş bir mühürdür." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Fatih Eroğlu, yeni yapılacak caminin fiziki özelliklerini anlattı.

Domaniç Camileri ve Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Şeker de katılımcılara teşekkür etti.