Domates Üreticileri Maliyetin Altında Zarar Ediyor - Son Dakika
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Domates Üreticileri Maliyetin Altında Zarar Ediyor

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CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, domates üreticilerinin maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığını belirterek, üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. Süllü, iktidarın tarım politikalarının tutarsızlığına dikkat çekerek, üreticilerin seslerini duyması ve tarım konusunda adımlar atması çağrısında bulundu.

25.08.2024 15:29
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ürünlerini maliyetin çok altında satmak zorunda kalan domates üreticilerini dinledi. Süllü, "Üretici maliyetler altında eziliyor. Tarladan, seralardan toplanan domates, maliyetinin yarısını bile karşılamıyorsa, dünyada en yüksek gıda enflasyonu bizim ülkemizdeyse bugünümüz ve geleceğimiz AKP eliyle tehlikeye atılmaktadır" dedi.

CHP'li Süllü, Eskişehir'in Mihalgazi ilçelerinde bulunan seraları ziyaret etti. Süllü, iktidarın politikasıyla çiftçi, ürününü maliyetinin altında satmaya mecbur bırakılırken; tüketicilere ürünlerin almakta zorlandığı fiyatlarla ulaştığını dile getirdi. Yıllardır zor durumdaki üretici için bu yıl tablonun daha ağırlaştığını belirten Süllü, iktidarın tutarsız politikalarıyla Türkiye'nin dört bir yanında iktidara seslerini duyurmaya çalışan çiftçilerle birlikte, Eskişehir'deki domates üreticileri için de bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Süllü, "Eskiden çiftçi bir üründen zarar ediyorsa diğer bir üründen kar ederek üretime devam ediyordu. Bu yıl ise çiftçi ne üretse zarar ediyor; ürünleri tarlada kalıyor. Sadece domates üreticisi değil, biber, kavun karpuz üreticisi de ürününü tarlada çürümeye terk ediyor" diye konuştu.

"Maliyetin altında zarar"

Süllü'nün görüştüğü üreticiler ise "35 liraya domatesin çimini alıyoruz. İlacıdır, gübresidir, naylonudur; 35 lira da öyle maliyeti oluyor. İşçilik de cabası. Maliyetin altında tarladan satış yapınca zarar büyük" diye konuştu. İlçedeki seraların çoğunun boş olduğunu ya da ürünlerin toplanmadığını gördüklerini belirten Süllü, en ucuz domatesin kilosunun 25, 35 lira olduğunu, marketlerde, manavda kilosunun 60, 70 liralara çıktığını belirti. Süllü, domates krizi ile kışın salça fiyatlarının da iyice artacağını ifade ederek, üreticinin zarar etmesinin tüketiciye de yansıyacağını vurguladı.

"Üretici büyük sıkıntıda"

Süllü'nün ziyaret ettiği Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç ise "Tarlada domates 7-8 lira. Eylül'de ürün bollaşınca daha da düşer. Fiyat işçiliği ancak kurtarıyor. Fide, ilaç, tohum, gübre hepsi büyük maliyet Küresel ısınma, susuzluk var. Virüs hastalıkları artıyor. Bu yıl, Eskişehir'de üretilen ürünlerin yüzde 60'ı tarlada kalacak. Üretici büyük sıkıntıda. Türkiye genelinde tarımda acilen bir planlamaya ihtiyaç var" diye konuştu.

Süllü, tutarlı bir tarım politikası olmamasının, üreticiye de tüketiciye de maliyetinin ağır olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İktidarının duymadığı çiftçimiz, sesini duyurmak için, traktörleriyle yollara düşmüş. Maliyeti karşılamayan ürünler, tarlada çürümeye bırakılmış; vatandaş ise raflarda ürünlere ulaşamıyor; beslenemiyor."

Süllü, iktidara, üreticilerin seslerini duyması ve acilen tarım konusunda gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

Domates Üreticileri Maliyetin Altında Zarar Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Domates Üreticileri Maliyetin Altında Zarar Ediyor - Son Dakika

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