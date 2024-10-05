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Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Senem Ç. (80) gece saatlerinde çöp toplamak için Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'taki çalılık alana gitti.

Gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını sanan S.B. (50) birkaç kez seslenmesine rağmen karşılık verilmemesi üzerine tüfekle ateş etti.

Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Senem Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadını vurduğunu görerek baygınlık geçirdiği ve kendine geldikten sonra polisi arayıp durumu bildirdiği belirtilen S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan Senem Ç'nin cenazesi Giresun'a gönderildi.