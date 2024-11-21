Domuz Sürüsü Kayıp, Çoban Köpeği Takipte

Domuz sürüsü kaçtı, çoban köpeği kovaladı
ELAZIĞ - Elazığ'da doğal ortamlarında yiyecek bulamayan ve yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları, çoban köpeğinin hışmına uğradı.
Elazığ'da dağlarda yiyecek bulamayan yaban domuzları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Elazığ- Bingöl karayolunda görüntülenen domuz sürüsünü fark eden bir çoban köpeği ise domuz sürüsünü kovaladı. Köpeği fark eden domuz sürüsü kaçarken, köpeğin kovalaması cep telefonu ile görüntülendi.
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