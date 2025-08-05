Domuz Sürüsüne Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Tuncay Tireli (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarının bulunduğu besi çiftliğine giden Tuncay Tireli'in kullandığı motosiklet, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.