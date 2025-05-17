Don Felaketi Niğde Üreticilerini Vurdu

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çamardı ilçesinde don felaketinden etkilenen üreticileri ziyaret etti. Fethi Gürer, "Zirai don bahçeleri vurdu, geçti" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ilinin Çamardı ilçesinde don felaketinden etkilenen üreticileri ziyaret ederek yaşadıkları sorunları dinledi.

"Don afeti can kaybı olmamış, çok şiddetli bir deprem gibi iz bıraktı. Gelecek yıla da yansıyacak sorunlar oluştu" diyen Gürer, "Niğde'nin Çamardı ilçesi, misket elmasının en yoğun olduğu bölge. Bu bölgenin elması, tadıyla ve özelliğiyle tercih edilen bir ürün. Ancak bu yıl don, ürünü adeta yok etti" ifadesini kullandı.

Fethi Gürer, Niğde Ziraat Odası Başkanı Bilal Çınar'la görüştü. Dondan felaketinden bölgede bahçe ürünlerinin büyük zarar gördüğünü, ceviz ağaçlarının yeşermediğine dikkati çeken Çınar, sorunun 2 yıl boyunca ürün elde edemeyecekleri bir noktaya evrildiğini belirtti.

"Bu sene de elma alamayacağız"

Çamardı ilçesindeki üreticilerden, 22 dönüm elma bahçesi sahibi Bilal Deveci de yaşadıkları don felaketine ilişkin kayıplarını şöyle anlattı:

"Bu sene bu dondan dolayı hiçbir tane misket elmasında dalda ürün yok. Tamamını soğuk vurdu. Kayısılarımızı, cevizlerimizi tamamen yok etti. Bizim bahçede zarar tespiti yapılmadı. Şimdi tespit yapmaya geldiklerinde, bu gözlerin bu şekilde öldükleri görüldüğünde, bu yıl ürün artık yok. Seneye yine olmaz. Ürün... Çiçek bu, bir yıl verir bir yıl vermez. Bakın şuradaki bu çiçekler, bir yıl verir bir yıl vermez. Bu, bu seneki çiçekleri vurduğu için seneye de vermez.

Çamardı'da dondan etkilenen çiftçimiz aşağı yukarı 2000-2500 arası. Zirai kredilerimiz dolu, ilaç alamıyoruz çünkü meyve olduğu zaman ilacı veresiye alıyorduk. Şimdi meyve olmadığı için vermiyorlar. Ancak alırsak tefeciden alacağız, parayı öyle alacağız.

Bunların gübresini atmak mecburiyetimiz var. Ama biz bu sene bakım yapamazsak daha çok etkileyecek. Yani şu anda bakım yapabilecek halimiz yok. Şimdi ben ilacı gübreye versem, adamın mahsulü yok, diyor. 'Nereden alacağım parayı?' diyor. Adam, 'Nasıl ödeyecek parayı?' diyor. Gelir genelde hasat döneminde...Tek elma değil ki, kayısı, kiraz da var mesela. Onlar da hepsini vurdu. Cevizin ağacını da vurmuş, tamamen don."

"Don felaketi farklı kesimleri etkiliyor"

Zirai donun farklı kesimleri de etkilediğini belirten Fethi Gürer, "Donun etkisi, süreç içinde tarım işçileri için de çiftçimiz için de buradaki esnafımız için de mağduriyet yaratacak. Çünkü bu yıl bakım yaparken, meyve olmadığı için daha az ilaç, daha az gübre kullanılacak. Bu durumda bayilerin stokları şişecek. Fiyat istikrarsızlığı oluşacak" ifadesini kullandı.

Don felaketinin tarım işçileri ve esnafı da etkilediğini vurgulayan Gürer, "Bu yıl meyve olmadığı için çiftçi bakım yapamıyor. İlacını, gübresini alamıyor. Bu, sadece çiftçiyi değil, bölgedeki tarım işçilerini de esnafı da etkiliyor. Ürün olmayınca işçi gelmiyor, esnaf ürün satamıyor. Bu sorun zincirleme bir etki yaratıyor" diye konuştu.

Niğde Tarım İl Müdürlükleri'nin Çamardı'da tespit çalışmaları yapmadığını belirten Gürer, "Çamardı ilçesindeki elma bahçeleri, kiraz bahçeleri, ceviz bahçeleri don nedeniyle çok etkilenmiş. Buralarda bir an önce tespitler gerçekleştirilsin. Niğde'nin bazı bölgelerinde bu tespitler yapılmıştı. Bugün bunun burada yapılmadığını öğrenmiş olduk" dedi.

"Bu ağaçlarda ne ürün var ne de umut"

Don felaketinin armut ağaçlarına etkisine ilişkin de konuşan Gürer, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yer, Niğde'nin Demirkazık ve Aladağlar'ın da yer aldığı bir bölge. Hala dağda kar var. Donun misket elmasına verdiği büyük zararın çok sayıda fide ve çiçeği de kuruttuğu burada somut olarak görülüyor. Bunlar artık gelecek sene de ürün vermeyecek. Hem ürün kaybı, hem de bahçecilik yapanların bu yıl geçimlerini neyle yapacakları problem. Biz kanun teklifini verdik: Borçlar en az 3 yıl ertelensin, don nedeniyle etkilenen çiftçinin faizleri mutlaka silinsin. Yoksa burada da görüldüğü gibi, bu ağaçlarda ne ürün var ne de umut. Gelecek yıl da bu ağaçların büyük bölümü ürün vermeyeceği için yalnızca bu yıl değil, gelecek yıl da... Şu anda bölge bahçelerimizde tarımla uğraşanlar kaybetmiş durumdalar. Armutta da görüldüğü gibi bir tane kurtulan ürün yok. Bu armut... Bölgedeki tüm armut ağaçları böyle mi? Benim köydeki armut ağacı daha fena. Uzaktan gözle daha fena. Bizim köydeki armut ağacında da bu yıl ürün yok. İşte bunlar armut olacaktı, çiçek... Bunlar çiçekte kaldı, hepsi. ve armut ağacı da don nedeniyle çok ciddi biçimde etkilenmiş. Şu ağaçta bir tek meyve olmayacak."

Çamardı'da ceviz ağaçlarının da don felaketinden önemli ölçüde etkilendiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık çoğu dallar da kurudu ve hemen hemen hiç ceviz yok. Ceviz yaprak dahi yok. Vazgeçtik. Cevizle ilgili en çok etkilenenlerden biri de bölgedeki ceviz ağaçları. Don, ceviz ağaçlarından bu yıl ürün alınmasını ortadan kaldırmış durumda. Seneye dahi olmaz. Aslında göz yapması, gövermesi gerektiği bir süreçteyiz ama ne göz var, ne yaprak var, ne göverme var. Ceviz ağaçları tam anlamıyla bölgede donun etkisiyle ürün vermeyi bıraktı. Önemli bölümü gelecek yıl ağaç olarak da yaşayıp yaşamayacağı meçhul durumda. Demirkazık zirvesinin hemen altında bağlar, bahçeler... Ondan büyük ölçüde etkilendi. Ne elma var, ne kiraz var, ne kayısı var, ne nektarin var. Bir de cevizde zaten Türkiye'nin %80 ceviz yeterliliği vardı. Ceviz ağaçları don nedeniyle etkilendi. Bu yıl Türkiye'de ceviz de daha çok ithal edilecek, ithalata mecbur kalacağız. Ağaçlarda hepsi büyük ölçüde zarar görmüş durumda."

Bir üretici, kirazdan 2, kayısıdan 4-5, elmadan 25-30, cevizden ise 7-8 ton kaybı olduğunu ifade ederken, bu yıl bahçesinde hiç ürün olmadığını belirtti.