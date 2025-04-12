Don Felaketi Tarım Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Don Felaketi Tarım Üretimini Tehdit Ediyor

CHP'li Erhan Adem, don felaketinin tarımda büyük zarara yol açtığını ve acil destek paketinin şart olduğunu belirtti.

12.04.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Ülkemizin dört bir yanında etkili olan don felaketi, tarım sektörünü adeta felç etti. İç Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den Marmara'ya kadar birçok bölgede erken çiçek açan meyve ağaçları don nedeniyle büyük zarar gördü. Üzüm, kiraz, elma, ceviz, fındık gibi önemli ürünlerde rekolte kayıpları şimdiden gözle görülür düzeyde. Ne yazık ki yaşanan bu felaketin ardından üreticiler, yine yalnız bırakıldı. Hükümetin şimdiye kadar herhangi bir kapsamlı eylem planı açıklamaması, üreticilerde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Gıda güvenliği tehdit altındayken, bu sessizlik kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, don afetinin ardından yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, zarara uğrayan üretcileri kaybetmemek için acilen kapsamlı bir destek paketinin açıklanması gerektiğini belirtti. Adem, "Tarım sektörü yalnızca çiftçilerin geçim kapısı değil, aynı zamanda 85 milyonun sofrasıdır. Eğer üretici üretimden koparsa, tüketici de gıdaya ulaşamaz. Bugün yaşananlar bunun en net örneğidir" dedi. Erhan, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası yaptıramamış ya da kapsam dışında kalmış üreticilerimizin zararları, il ve ilçelerde derhal kurulması gereken tarafsız Hasar Tespit Komisyonları aracılığıyla belgelenmelidir. Sigorta yaptırmadı diye üreticiyi cezalandıramazsınız. Bu bir afet, insan hatası değil! Özellikle don felaketinden ağır etkilenen bazı bölgelerimiz acilen 'afet bölgesi' ilan edilmelidir. Üreticiye bir nebze nefes aldırmak ve yeniden ayağa kalkmalarını sağlamak için bu zorunludur. Felaketin adı konmadan, çözüm üretilemez.

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları; SGK prim borçları ve elektrik borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Bu üreticilerin ayakta kalabilmesi için artık bir lütuf değil, zorunluluktur. Don, sel, dolu, kuraklık artık bu ülkenin tarım takviminde istisna değil, sıradan hale geldi. Buna rağmen hala her afette 'ne yapacağız' diye düşünmek acizliktir. Hükümetin afetlere karşı etkin, önleyici ve üreticiyi önceleyen bir tarım politikası yoktur. Bunu bir kez daha üzülerek gördük.

Bugün alınmayan her önlem, yarın hem üreticide iflasa, hem de tüketicide zamla karşılık bulacaktır. Gıda enflasyonunun yükselmesi, meyve-sebzenin artık dar gelirlinin sofrasına girememesi, hepimizin sorunudur. Bu yangına şimdi müdahale edilmezse, yakında hep birlikte yanarız.

Artık günü kurtaran açıklamalardan, göstermelik ziyaretlerden vazgeçilmelidir. Don felaketinin etkileri sadece bugün değil, önümüzdeki aylarda da kendini derinleştirecektir. CHP olarak, ağır hasar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi ve üreticinin borçlarının faizsiz ertelenmesi için çağrımızı yineliyoruz. Tarımı ayakta tutacak kapsamlı, planlı ve kalıcı çözümler üretilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Don Felaketi Tarım Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Estonya, Rusya’ya giden petrol tankerini alıkoydu Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
Ukrayna’ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü
Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
Fenerium’a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
Isparta’da ’falcı’ operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Isparta'da 'falcı' operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

15:53 Hasan Arat kürsüde yumruklandı Hasan Arat kürsüde yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
10:28 Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:57 BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
19:06 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
18:50 Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi
18:43 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
18:29 Öğrenenler inanamıyor Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 16:51:07. #7.12#
SON DAKİKA: Don Felaketi Tarım Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement