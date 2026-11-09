Dondurucu soğuk Kars'ta süs havuzlarını dondurdu, Erzurum'da yollar buzlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dondurucu soğuk Kars'ta süs havuzlarını dondurdu, Erzurum'da yollar buzlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Dondurucu soğuk Kars\'ta süs havuzlarını dondurdu, Erzurum\'da yollar buzlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Dondurucu soğuk Kars\'ta süs havuzlarını dondurdu, Erzurum\'da yollar buzlandı
Haber Videosu

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. Erzurum'da gece sıfırın altında 8 derece ölçülürken buzlanma hasarlı trafik kazalarına yol açtı; Kars'ta süs havuzları dondu, Sarıkamış'ta sürücüler araçlarını zor çalıştırdı.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hafta sonu aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, sabah saatlerinde yollarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, şadırvanlar buz tuttu. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentte ayrıca yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiler

Termometrelerin gece sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise süs havuzları ve sulak alanlar dondu.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Vatandaşlardan Süleyman Koç, havanın çok soğuduğunu belirterek, "Sarıkamış ilçemizde gece hava eksi 10 dereceye kadar düştü. Şu an aracı zor çalıştırıyoruz." dedi.

Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da da soğuk hava etkili oluyor

Tunceli, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası şehir merkezlerinde soğuk hava etkili oluyor.

Ağrı ve Ardahan'da yollarda buzlanmalar oluştu.

Tunceli'nin Pülümür ve Ovacık ilçelerinde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu dağların zirvelerinde sis oluştu.

Kaynak: AA
ArdahanErzurumTrafikGüncelYaşamIğdırAğrıKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:45:30. #7.13#
SON DAKİKA: Dondurucu soğuk Kars'ta süs havuzlarını dondurdu, Erzurum'da yollar buzlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android