Dört büyük kulübün U15 takımları KKTC'de ambargolara rağmen sahaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dört büyük kulübün U15 takımları KKTC'de ambargolara rağmen sahaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dört büyük kulübün 15 yaş altı takımları, Lefkoşa'daki KKTC Dostluk Kupası'nda KKTC karmalarıyla karşılaştı. Bakan Osman Aşkın Bak ve Başbakan Ünal Üstel, GKRY'nin engellemelerine ve ambargolara rağmen dört kulübün katılımını dayanışma mesajı olarak niteledi.

Kıbrıslı Türklere yönelik spor ambargolarına karşı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 15 yaş altı takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Kupası için Lefkoşa'da sahaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen KKTC Dostluk Kupası etkinlikleri, sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki kupa etkinliklerinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşmalara geçildi.

Turnuva dolayısıyla konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İspanya'nın Barcelona takımının KKTC'de düzenleyeceği etkinliği engellemesini ve Kıbrıs Türklerine karşı uygulanan ambargoları eleştirerek, tüm bunlara karşın Türkiye'nin dört büyük kulübünün KKTC'ye gelerek önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Bakan Bak, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticilerine teşekkür ederek, Türkiye'nin dört büyük kulübünün organizasyona katılarak önemli bir dayanışma ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Bak, sporun birleştirici gücüne ve Türkiye'nin KKTC gençliğine verdiği desteğe işaret ederek, "Bugün gerçekten Kuzey Kıbrıs için güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız gençlerin spor yapması. Gençlerin önüne engellerin konulmasını kabul etmiyoruz. Buranın çocukları, ana vatanın çocuklarıyla birleşti. Bugün güzel bir festival yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak, KKTC'ye bir stat yapılacağını da belirterek, "İnşallah buraya daha önce yaptığımız gibi yaşayan bir stat yapacağız. Her zaman yanınızdayız. Kim ne derse desin, tek yüreğiz, tek milletiz. Hep beraber Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesini, gelişmesini, sporun gelişmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"Kıbrıs Türkü'nü yok sayamazlar"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de konuşmasında, GKRY'nin Kuzey Kıbrıs'taki çocuklara yönelik uluslararası faaliyetleri engelleme girişimlerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa, dünya bize ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yok sayamazlar. Türkiye'nin dört büyük futbol kulübünün KKTC'de düzenlenen Dostluk Kupası'na katılması, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara karşı önemli bir dayanışma örneğidir. Teşekkürler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor."

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası organizasyonlara katılabilmek için yıllardır çeşitli engellerle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, spor federasyonlarının ve gençlerin bireysel girişimlerle uluslararası organizasyonlarda yer almaya çalıştığını söyledi.

GKRY'nin girişimleri sonucunda Barcelona Futbol Akademisinin, KKTC'de gerçekleştirmeyi planladığı organizasyonun yapılamamasına değinen Üstel, yaşanan gelişmenin Kıbrıslı Türk çocuklarını mağdur ettiğini sözlerine ekledi.

Dört büyüklerin 15 yaş altı takımları, KKTC karmaları ile karşılaştı

Turnuvada, Türkiye'nin dört büyük kulübünün 15 yaş altı takımları ile Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke karmaları karşılaştı.

Kupada daha sonra Türkiye'nin dört büyük kulübü ile KKTC takımlarından oluşan karmalar gösteri maçı yaptı.

Kaynak: AA
Ünal ÜstelGüncelKıbrısSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
17:14
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
16:55
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti’den istifa etti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti’den istifa etti
16:40
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi Tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Şakalaşırken tüfeği doğrulttu: Erzurum’da 23 yaşındaki esnaf Emirhan Kabanlı hayatını kaybetti
Şakalaşırken tüfeği doğrulttu: Erzurum'da 23 yaşındaki esnaf Emirhan Kabanlı hayatını kaybetti
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 17:17:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Dört büyük kulübün U15 takımları KKTC'de ambargolara rağmen sahaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android