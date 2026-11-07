Dört büyük kulübün U15 takımları KKTC'de ambargolara rağmen sahaya çıktı

Kıbrıslı Türklere yönelik spor ambargolarına karşı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 15 yaş altı takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Kupası için Lefkoşa'da sahaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen KKTC Dostluk Kupası etkinlikleri, sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki kupa etkinliklerinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşmalara geçildi.

Turnuva dolayısıyla konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İspanya'nın Barcelona takımının KKTC'de düzenleyeceği etkinliği engellemesini ve Kıbrıs Türklerine karşı uygulanan ambargoları eleştirerek, tüm bunlara karşın Türkiye'nin dört büyük kulübünün KKTC'ye gelerek önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Bakan Bak, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticilerine teşekkür ederek, Türkiye'nin dört büyük kulübünün organizasyona katılarak önemli bir dayanışma ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Bak, sporun birleştirici gücüne ve Türkiye'nin KKTC gençliğine verdiği desteğe işaret ederek, "Bugün gerçekten Kuzey Kıbrıs için güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız gençlerin spor yapması. Gençlerin önüne engellerin konulmasını kabul etmiyoruz. Buranın çocukları, ana vatanın çocuklarıyla birleşti. Bugün güzel bir festival yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak, KKTC'ye bir stat yapılacağını da belirterek, "İnşallah buraya daha önce yaptığımız gibi yaşayan bir stat yapacağız. Her zaman yanınızdayız. Kim ne derse desin, tek yüreğiz, tek milletiz. Hep beraber Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesini, gelişmesini, sporun gelişmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"Kıbrıs Türkü'nü yok sayamazlar"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de konuşmasında, GKRY'nin Kuzey Kıbrıs'taki çocuklara yönelik uluslararası faaliyetleri engelleme girişimlerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa, dünya bize ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yok sayamazlar. Türkiye'nin dört büyük futbol kulübünün KKTC'de düzenlenen Dostluk Kupası'na katılması, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara karşı önemli bir dayanışma örneğidir. Teşekkürler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor."

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası organizasyonlara katılabilmek için yıllardır çeşitli engellerle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, spor federasyonlarının ve gençlerin bireysel girişimlerle uluslararası organizasyonlarda yer almaya çalıştığını söyledi.

GKRY'nin girişimleri sonucunda Barcelona Futbol Akademisinin, KKTC'de gerçekleştirmeyi planladığı organizasyonun yapılamamasına değinen Üstel, yaşanan gelişmenin Kıbrıslı Türk çocuklarını mağdur ettiğini sözlerine ekledi.

Dört büyüklerin 15 yaş altı takımları, KKTC karmaları ile karşılaştı

Turnuvada, Türkiye'nin dört büyük kulübünün 15 yaş altı takımları ile Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke karmaları karşılaştı.

Kupada daha sonra Türkiye'nin dört büyük kulübü ile KKTC takımlarından oluşan karmalar gösteri maçı yaptı.