Dört İlde Aşure Dağıtımı

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı dolayısıyla 4 ilde 3 gün süreyle aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Diyarbakır'da İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Selahattin Eyyubi Külliyesi ve Eğil Peygamberler Türbesi Cami'nde, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi ve Şevket Başak Cami'nde, Bingöl'de Ulu Cami'de, Mardin'de ise Sultan Şeyhmus Külliyesi ile Şakir Nuhoğlu Cami'nde aşure ikramına başlandı.

4 kentte 3 gün süreyle 16 bin 300 kişiye aşure ikramı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kurucularının bıraktığı şartların bugün de uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

Aşure ikramlarının yalnızca bir gelenek olmadığını vurgulayan Demir, bu uygulamalarla vakıf kurucularının emanetlerinin yaşatıldığını ve vatandaşlarla aynı sofranın bereketinin paylaşıldığını ifade etti.