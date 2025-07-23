Dörtyol\'da Baba Oğul Cinayeti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babası tarafından bıçakla öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.
Numune Evler Mahallesi'nde dün yolda tartıştığı babasının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Vural'ın (22) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Özerli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası gencin naaşı defnedildi.
Polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan baba Mehmet Zeki Vural'ın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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