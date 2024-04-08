Dörtyol\'da çocuklar Süleymaniye Camisi\'nde eğlenceli vakit geçiriyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camisi'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini yaşıyor.
İftar sonrası aileleriyle camiye teravih namazı için gelen çocuklar, her akşam ilçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklere katılıyor.
Etkinliklerde, çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor.
Gönüllü gençlerden Büsra Karapür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teravih için camiye gelen yüzlerce çocuğa yönelik spor etkinlikleri yaparak onların mutlu olmalarını sağladıklarını söyledi.
Etkinlik sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi
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