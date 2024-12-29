Dörtyol\'da Kumar Operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza kesildi.
Ekipler, iş yeri sahibi F.K. ve eşi E.K. hakkında adli işlem başlattı.
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