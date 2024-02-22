Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Dörtyol\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.C'nin evinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

22.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde M.C'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ile 62 dolu fişek ve 2 bin 735 lira ele geçirildi.

Ekipler, M.C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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