Yol kenarında kırmızı alarm! Ahıra götürülen koyunlar bir bir telef oldu - Son Dakika
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Yol kenarında kırmızı alarm! Ahıra götürülen koyunlar bir bir telef oldu

Yol kenarında kırmızı alarm! Ahıra götürülen koyunlar bir bir telef oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol kenarına dökülen yem ve gübreden yediği iddia edilen 17 koyun zehirlenerek telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

07.08.2024 01:44
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol kenarına dökülen yem ve gübreden yediği için zehirlenen 17 koyun telef oldu. Çok sayıda koyunun da hastalığa yakalandığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

KOYUNLAR TEK TEK YERE DÜŞMEYE BAŞLADI

Olay, akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde otlaktan ahıra götürülen koyunlar, yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yedi.

Bir süre sonra koyunların yere düştüğünü gören Çoban'ın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların telef olduğu bölgeye geldi.

Yapılan incelemede zehirlenmeye bağlık olarak 17 koyununun telef olduğunu birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiğini belirlendi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme başlattı.

Olay yerinde gelen Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır amaç konunun geniş çaplı incelendiğini başka bir zayiat olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol kenarında kırmızı alarm! Ahıra götürülen koyunlar bir bir telef oldu - Son Dakika

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