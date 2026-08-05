Madencilerden açlık grevindeki gazilere destek - Son Dakika
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Madencilerden açlık grevindeki gazilere destek

Madencilerden açlık grevindeki gazilere destek
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Alacaklarını alamayan Doruk Madencilik işçileri, Güvenpark'ta eşit özlük hakları için açlık grevi yapan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek dayanışma gösterdi. Dernek Başkanı Çerçioğlu, 15 Temmuz gazilerine şeref aylığı bağlanırken kendilerine verilmediğini belirterek 'Biz şerefsiz miyiz?' diye sordu.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Alacaklarının ödenmesi talebiyle 10 gündür eylem yapan Doruk Madencilik işçileri, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle açlık grevi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, " 15 Temmuz'da yara almayan gazilere 1005 sayılı yasa üstünden gazilik unvanı verildi, onlara şeref aylığı bağlandı. Bize boş madalya kutusu verildi, bizim şeref aylığımız yok. Biz şerefsiz miyiz?" diye sordu.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'taki açlık grevi sürüyor.

Alacaklarının ödenmesi talebiyle 10 gündür farklı eylemler gerçekleştiren Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş üyesi işçiler, eylemci er şehit yakınları ve gazileri Güvenpark'ta ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nin önünden Güvenpark'a yürüyen işçiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Madenciler gazilerinin yanında bakanlar nerede" ve "Haklarımızı alana kadar meydanlardayız" sloganları attı.

Madencileri ıslık ve alkışlarla selamlayan gaziler ise "Gaziler, madencinin yanında" sloganlarıyla konuklarına destek verdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, işçileri selamlayarak şeref verdiklerini söyledi.

Çerçioğlu, 24 gündür mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimize hakkını vermeyen bir devletten hakkınızı istiyorsunuz. Mücadelenizin çok zor geçeceğini biliyorum. Ama biz de sizin yanınızdayız. Alıncaya kadar uğraşacağız. Hak mücadelesinde haklıysak eğer, sonuna kadar gideceğiz. Hepimiz hakkımızı alacağız. Bizimle hükümet yetkililerinden hiç kimse gelip burada muhatap olmadı. Bizimle muhatap olmak zorundasınız. Cumhurbaşkanı dahil, oturduğunuz o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN İKİ DUDAĞI ARASINDA HER ŞEY"

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık da Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Eli öpülesi insanlarsınız. Şehitlerimize rahmet ve minnet diliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Varlığınız daim olsun her zaman. Biz madenciler sizinle gurur duyuyoruz. Günlerdir burada bir mücadele sürdürüyorlar. Gerçekten takdire şayan bir mücadele. Biz de yaklaşık on gündür Ankara'nın çeşitli noktalarında hak arama mücadelesi veriyoruz. Her platformda dile getirdim. Buradaki mağduriyeti de gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında her şey. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim, duygulanıyorum. Tüm kamuoyu göz önünde söylüyorum. Emek hırsızlığına bir son verilsin. Hak mücadelesi sonuna kadar yerine gelsin. Adamcılık olmasın bu ülkede" diye konuştu.

"BİZİ BURADAN ÖLDÜREREK ÇIKARTMANIZ GEREKİR, ÇIKMIYORUZ"

Kocabıyık'ın ardından şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasa teklifine ilişkin de konuşan Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Bize sunulan taslağın içerisinde malul sayılmayan gaziler ve 15 Temmuz'da yara almayan gazilere 1005 sayılı yasa üstünden gazilik unvanı verildi. Onlara şeref aylığı bağlandı. Bu neyi getiriyor? 1005 sayılı yasa, bir başka devletle savaş yaptığınızda uygulanan bir yasa. Orada eğer şehit ya da gazi olursanız o zaman uygulanıyor. Ben soruyorum, o zaman terör örgütü bir devlet midir? Devlet mi yapılmaya çalışılmaktadır? FETÖ terör örgütü bir devlet midir? Onlara şeref aylığı bağladınız, peki biz şerefsiz miyiz? Bize boş madalya kutusu verildi, bizim şeref aylığımız yok. Biz şerefsiz miyiz? Biz onurlu bir mücadele veriyoruz. Tamamı ağır engelli arkadaşlarımız. Biz bu mücadeleye başladığımızdan beri bir arkadaşımızı kaybettik. Dört gün geldi, o ağır engelliyle birlikte bizimle mücadele verdi. Ama mücadelemizin sonunu göremedi, vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Onun hakkı için bile olsa gene bırakmayacağız bu mücadeleyi. Bizi buradan öldürerek çıkartmanız gerekir, çıkmıyoruz."

Er şehit yakınları ve 3 gündür açlık grevinde olan er gazilerin oturma eylemi Güvenpark'ta devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Madencilik, 15 Temmuz, Güvenpark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madencilerden açlık grevindeki gazilere destek - Son Dakika

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