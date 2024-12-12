Döviz Bürosu Soygunu Şüphelileri Serbest - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Döviz Bürosu Soygunu Şüphelileri Serbest

Döviz Bürosu Soygunu Şüphelileri Serbest

Trabzon'da döviz bürosunun soygununa karışan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.12.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir döviz bürosunun soyulmasına ilişkin gözaltındaki 7 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosunun 6 Aralık'ta soyulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden E.D, hakimlikçe sorgusunun ardından, O.T, A.C, H.Y, O.T. ve İ.A. ise yurt dışı yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ç'ye ise konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararı uygulandı.

Döviz bürosuna 6 Aralık'ta giren hırsız ya da hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avroyu almıştı. Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan iş yeri sahiplerinin, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark ederek polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Ortahisar, trabzon, Aralık, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döviz Bürosu Soygunu Şüphelileri Serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 01:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Döviz Bürosu Soygunu Şüphelileri Serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.