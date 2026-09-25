Dow yüzde 0,31 düşüşle kapandı, 30 yıllık tahvil getirisi 2004'ten beri zirveyi gördü - Son Dakika
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Dow yüzde 0,31 düşüşle kapandı, 30 yıllık tahvil getirisi 2004'ten beri zirveyi gördü

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New York borsası tahvil faizlerindeki tırmanışla düşüşle kapandı; Dow Jones yüzde 0,31 azalarak 51.349,98 puana indi. ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 5,49 ile 2004'ten bu yana zirve yaparken Brent petrol yüzde 4,4 artışla 107,58 dolara çıktı.

NEW New York borsası, tahvil faizlerinin tırmanmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalarak 51.349,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 7.704,13 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 26.939,37 puan oldu.

ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Orta Doğu'daki çatışmayı kademeli olarak sona erdirecek bir anlaşmayı değerlendirdiklerine dair haberler sonrasında, piyasalar gün içindeki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Buna karşın Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 4,4 artışla 107,58 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdı.

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler de ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarını sürdürebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmeler tahvil getirilerini yukarı çekerek piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,49 ile 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,21'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin bugünkü görüşmesi de yatırımcıların odağında yer aldı.

Şi ile Beyaz Saray'da canlı yayında kameralar karşısına çıkan Trump, ABD yönetiminin, Amerikalı çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yeni pazar erişimi de dahil, daha dengeli ticaret ilişkisi kurulması üzerinde çalıştığını, bu konuları Şi ile görüşeceklerini anlattı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, Çin ile kasımda sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Eylül ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 6,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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