Down sendromlu Betim Erçayan Terzi, İzmir Karşıyaka'da Fikri Terzi'yle evlendi

Down sendromlu 34 yaşındaki Betim Erçayan Terzi, bağımsız yaşam yolunda engelleri aşarak 10 yıldır kendi evinde tek başına sürdürdüğü hayatının ardından, "hayatımın aşkı" dediği Fikri Terzi'yle dünya evine girdi.

İzmir'de düzenlenen düğün töreniyle Türkiye'de ve dünyada nadir görülen bir evlilik hikayesine adım atan Terzi çifti, hayatın karşılarına çıkardığı engelleri aşarak sevgi, bağımsızlık ve dayanışma üzerine yeni bir hayat kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aldığı eğitimler, ailesinin ilgi ve sevgisiyle bağımsızlığını kazanan, Türkiye Down Sendromu Derneği İş Koçu Destekli İstihdam Programı'yla 11 yıl önce iş hayatına başlayan Betim Erçayan Terzi, 10 yıldır da tamamen bağımsız olarak ayrı bir evde yaşamını sürdürüyor.

Fikri Terzi ile tanışmasının ardından aralarında filizlenen aşk, Betim'in uzun süredir hayalini kurduğu yuva özlemini gerçeğe dönüştürdü. Birbirlerini tanıdıkça güçlenen ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, mutluluklarını ömür boyu birlikte sürdürme kararı aldı.

Bu süreçte gerekli sağlık raporu, psikiyatrik değerlendirme ve zeka testi (WAIS) gibi resmi aşamaları tamamlayarak "evlenme ehliyeti" işlemlerini gerçekleştiren Betim Terzi, hukuken evlenebilmesi için gerekli şartları yerine getirdi.

Karşıyaka'da aileleri ve sevdiklerinin katılımıyla düzenlenen düğün töreninde bir ömür boyu birlikte olmaya "evet" diyen Terzi çifti ile ebeveynleri, duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"10 yıldır tek başıma ayaktayım"

Yeni bir hayata adım attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Betim Terzi, "Çok emek verdik. Ben Fikri'yle çok mutluyum. Hep beraber mutlu mesut geçiniyorum. İyi ki de evleniyorum. Aşkım o benim. Ben 10 yıldır tek başıma ayaktayım. Evde tek başıma yaşıyorum. Yemeği kendim yapıyorum, tatlıyı kendim yapıyorum, kahveyi kendim yapıyorum. Tek başıma her şeyi yapabiliyorum. Birçok işte çalıştım ve işime de devam ediyorum." sözleriyle mutluluğunu anlattı.

Betim'le hayatını birleştiren Fikri Terzi de bu günü çok beklediğini belirterek, "Çok mutluyum. Yuva kurmayı çok istiyordu. En sonunda oldu. Betim'i çok seviyorum ve çok mutlu olacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Betim'in annesi aynı zamanda Türkiye Down Sendromu Derneği İzmir Temsilcisi Ayten Erçayan da evlilik sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kızının başarılı ve bağımsız bir birey olması için onu hep desteklediklerini söyleyen Erçayan, "Kızım 10 yıldır kendisi tek başına, bağımsız yaşıyor ve her şeyini kendisi yapıyor. Ona zaten güveniyorduk evlilik için. Belediyeye evlilik için başvurduğumuzda bizden heyet raporu istendi. Pek çok testten geçti. Psikiyatrik değerlendirme ve zeka testinden (WAIS) geçti. Tüm sonuçlar iyi oldu. E-devlet'e girip de 'evlenmek için herhangi bir sorun yoktur' yazısını görmek inanılmaz bir mutluluktu." diye konuştu.

Evlilik sürecinin muhteşem bir tecrübe olduğunu anlatan Erçayan, "Bugün düğünümüz var ve her şey o kadar güzel gidiyor ki. Hem kızımın hem de Fikri'nin o temiz yürekleri sayesinde her şey çok iyi gidiyor. Çok gururluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Pek çok duyguyu aynı anda yaşıyorum." dedi.

Fikri Terzi'nin annesi Remziye Terzi ise oğlunun evlilik kararını ilk günden itibaren desteklediklerini belirterek, "Birbirlerini çok seviyorlar. Çok iyi anlaştılar. Tam birbirlerini buldular. Hep Betim gibi bir kızım, gelinim olsun istemiştim. Fikri çok temiz kalpli, iyi bir insan. Hiç kötülük düşünmeyen bir çocuk. Sonunda muratlarına erdiler. Biz de her zaman yanlarında olacağız." şeklinde konuştu.

Betim'in babası Kubilay Erçayan'da hayatının en güzel gününü yaşadığını söyledi.

Erçayan, kızının çok güçlü ve kararlı biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın en güzel günü. Tek kızım, canım, bir tanem evleniyor. Betim yaptığı her şeyi olağanüstü bir şekilde yaşayarak, duyarak, isteyerek gerçekleştirdi. Şu an onun en çok hayal ettiği gerçeklerden bir tanesini yaşıyor. Kendine güzel bir arkadaş buldu ve onu eş olarak kabul etti. Karar verirken de bizlerin de desteğiyle, bizleri de kendisi ikna ederek çok güzel bir süreç yaşadı. İnanın şu ana kadar yaşadığı tüm süreçleri de kendisi planladı ve kendi planladığı gibi gerçekleştirdi. Çok mutluyum."

"Onu kardeşimden öte seviyorum"

Betim'in en iyi arkadaşlarından Duygu Kos Kocakaya da onunla harika bir arkadaşlığı olduğunu belirterek, "Betim gerçekten çok arkadaş canlısı. Kardeşim gibidir. Öyle seviyorum Betim'i. Kelimelere sığdıramayacağım kadar çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim, dostum, her şeyim. Yani kardeşimden öte seviyorum onu. Bugün bu yüzden inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen de düğüne katılarak, mutlu çiftin yanında oldu. Ekmen, evliliğin Türkiye tarihinde ilklerden olduğunu belirterek, "Down sendromlu bir kızım var ve biliyorum ki aileler hep bunu soruyor. Acaba evlenebilirler mi diye. Uygun şartlar olursa neden olmasın. Bunun en önemlisi de bence iki kişinin birbirini seviyor olması. Bu evlilik de bunun bir kanıtı." diye konuştu.

Down sendromlu bireyler için en önemli aşamanın "bağımsız birey olabilme" olduğunu söyleyen Ekmen, "Betim çok uzun süredir çalışan, kendi ayakları üzerinde duran, kendi evinde yaşayan genç bir bağımsız birey ve kadın. Artık evlenerek de hayatına bir aile olma yolunda yeni bir sayfa açıyor ve biz de burada bunu onunla beraber tecrübe etmekten dolayı çok mutluyuz." dedi.