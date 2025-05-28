Down Sendromlu Bireylerden Pasta Süsleme Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Down Sendromlu Bireylerden Pasta Süsleme Yarışması

28.05.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen yarışmada Down Sendromlu bireyler, pasta süsleme yeteneklerini sergiledi.

Down Sendromlu bireyler, Pasta Süsleme Yarışması'nda hünerlerini gösterdi

ELAZIĞ - Gastro- Elazığ 25 Projesi kapsamında düzenlenen Pasta Süsleme Yarışması'nda Down Sendromlu bireyler, hünerlerini gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Elazığ Valiliği onaylı 'Elazığ Gastro 2025' Projesi kapsamında, Elazığ'da yaşayan Down Sendromlu ve engelli bireylerin katılımıyla, 'Pasta Süsleme Yarışması' düzenlendi. Yarışmayla özel bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol almaları, sanatsal ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak hedeflendi. Yarışmada grup halindeki Down Sendromlu bireyler tabaklarındaki pastaları süsleyip, Vali Numan Hatipoğlu ve jüri üyelerine sundu. Jüri sözcüsü OSB Başkanı Suat Öztürk, yarışma sonunda tüm yarışmacıları tebrik ederek hepsine madalya takdim etti.

Vali Numan Hatipoğlu yarışmayla ilgili, "İç işleri Bakanlığımızca desteklenen Gastro-Elazığ etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Bu çerçevede, özel çocuklarımız aileleriyle birlikte pasta yapımı ve sunumu etkinliği gerçekleştirdi. Bu anlamda, emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim. OSB başkanımızda kendisiyle ve çeşitli firmalarıyla sponsor oldu. Elazığ, gastronomi yönünden ülkemizin en zengin vilayetlerinden biridir. Bu etkinlikler ile daha fazla tanıtılmasını sağlanmasını destekliyoruz. İlimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Farkındalıklarının, farkına vardılar"

Yarışma hakkında bilgi veren Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, "İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum ve İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün PRODES projesi kapsamında, 'Gastro Elazığ 2025' projemizi geçen hafta itibariyle, İstanbul'da başlattık. Bugünde Elazığ'da özel bireylerimizle pasta süsleme yarışması gerçekleştirdik. Bizler Elazığ gastronomisini, ülkeye ve ulusala tanıtmaya çalışırken bir söz vermiştik. Yaptığımız her organizasyonda özel bireylerle bu yolu yürüyeceğimiz hakkında teminatımız vardı. Bugün Elazığ gastronomisi için özel ve anlamlı bir gün. Farkındalıklarının farkına vardılar. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yarışmada pastasını hazırlayan Hatice Nur Karakaya ise "Bu yarışmada, pastamı hazırladım. Süsledim ve en sonda da tadına baktım. Tadı çok güzeldi. Hediyemi de aldım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gastronomi, Güncel, Elazığ, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Bireylerden Pasta Süsleme Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Bireylerden Pasta Süsleme Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.