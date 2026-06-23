Buca'da Down Sendromlu Muharrem'in Çalışma Azmi İlham Oluyor

(İZMİR) - Down sendromlu Muharrem Göksüner, Buca Belediyesi'nin engelsiz yaşam anlayışıyla hizmet veren 1923 Buca Göksu +1 Kafe'sinde çalışma hayatına katılarak sosyal yaşamın içinde aktif rol alıyor. Engelli bireylerin istihdama erişimini destekleyen uygulama, fırsat eşitliğinin yerel yönetimler eliyle nasıl güçlendirilebileceğini ortaya koyuyor.

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireylerin toplumsal yaşama ve çalışma hayatına katılımını desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hizmet veren 1923 Buca Göksu +1 Kafe, down sendromlu Muharrem Göksüner'e sağladığı istihdam olanağıyla dikkat çekiyor. Çevresinde "Marko" lakabıyla tanınan 34 yaşındaki Muharrem Göksüner, kafede üstlendiği görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getiriyor. Çalışma arkadaşları tarafından çalışkanlığı, disiplinli yaklaşımı ve işine olan bağlılığıyla takdir edilen Göksüner, işletmenin günlük işleyişine önemli katkı sağlıyor. Marko'nun çalışma arkadaşları, onun ekip içerisinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "İşini büyük bir özveriyle yapıyor. Çalışma azmi ve enerjisiyle hepimize örnek oluyor" diye konuştu.

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN ÖRNEK TESİS

Muharrem Göksüner'in görev yaptığı 1923 Buca Göksu +1 Kafe, erişilebilir mimarisi ve sunduğu olanaklarla engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen "Üç Yıldızlı Kırmızı Bayrak" ödülüne sahip olan tesis, erişilebilirlik kriterlerini karşılayan yapısıyla hizmet veriyor.