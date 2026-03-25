Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

25.03.2026 13:39
Samsun'da Down sendromlu çocuklar, geleneksel gösterileriyle farkındalık etkinliği düzenledi.

SAMSUN'da Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down-Çed), 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Down sendromlu çocukların hazırladığı semazen ve zeybek gösterileri büyük beğeni topladı.

Down-Çed, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesi'nin de destekleriyle Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Down sendromlu çocuklardan oluşan ekibin sahneledikleri zeybek ve semazen gösterileri katılanlardan büyük alkış aldı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler katıldı.

DOWN SENDROMLU BİREYLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI

Etkinlik öncesi konuşan Down-Çed Yönetim Kurulu Başkanı Ulviye Demirci, "Toplumumuzda yaygın olan bu genetik farklılığa dikkat çekmek ve bilinçlendirmek amacıyla, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak inan edilmiştir. Down Sendromlu birileri potansiyellerini geliştirebilmeleri, kendilerine yeter yaşamı sürdürebilmeleri için ailelerine, arkadaşlarına ve toplumun duyarlılığına ihtiyaçları vardır. Bu farkındalığa sahip bireylerin diğer insanlardan farklı olmadığını gösterebilmek için toplumda her alanda yer verilmeli, bu kişilerin sürekli sosyalleşebilmelerinin önlerindeki engeller ve zorluklar kaldırılmalıdır. Down sendromu bireylerin ailelerine de pek çok sorumluluk düşmekte. Aileler maksimum düzeyde sevgi, ilgi ve şefkatle çocuklarının yanında olmaları, erken ve yoğun eğitimle çocuğu desteklemeleri gelişimleri açısından çok önemlidir" dedi.

Down sendromu hakkında bilgi sahibi olmayan veya yanlış bilgiye sahip olan insanların özel çocukları ötekileştirebileceğini belirten Demirci, "Farklılıkların vurgulanması ve ayrımcılık gibi olumsuz unsurların ön plana çıkması bizi zayıflatabilir. Bu noktada farklılıkların zenginlik olduğunu kabul etmek ve bu farklılıkları bir araya getirerek güçlü bir toplum oluşturmak önemlidir. Down-Çed ailesi olarak birbirimize ve beraberliğimizin temelinde ortak değerler ve amaçlara sahip olmamız vardır. Bu bağ dayanışma duygularına da beraberini getirir. Bizi güçlü kılmakla kalmaz, sorunların üstesinden gelme kapasitemizi de arttırır. Birlik, beraberlik Down-Çed ailesinin temel taşıdır. ve bizleri bir araya getirerek daha güçlü ve dayanıklı olmuşumuzun anahtarıdır. Bu güçle çocuklarımız için daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz derneğimizin güçlenmesini sağlayan temel değerdir" diye konuştu.

FARKINDALIK EĞİTİMİ TÜM AİLELERİ KAPSAMALI

Özel gereksinimli çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarında, asıl eğitimin bu duruma sahip olmayan ailelere verilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Hepimizin farklılıkları var. Sadece bu farklılıkların farkında olmak ve bunları gerçekten bir zenginlik olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Özellikle özel gereksinimli çocuklara sahip aileler bir şekilde araştırıyor, öğreniyor, kendilerini geliştirmek adına birtakım faaliyetler ortaya koyuyorlar. Bence biz eğitim şeklimizi biraz daha değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bir şekilde özel gereksinimli çocuğa sahip olmayan ailelerle alakalı asıl eğitimi onlar üzerinde yapmak ve bizim bu çocuklarımızı fark edebilmelerini sağlamak için eğitim ve bu farkındalık meselesini onlara dayayarak geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Çakır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben çocuklarımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı hem kendi şube müdürlüğüme hem de çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların bu konuda çok ciddi emeği var. Ailelere de şunu söylemek isterim; bu yavrularımız inşallah hepimiz için cennette bizi karşılayacak olan bizimle beraber inşallah cennete girebilme vesilesi olan çocuklarımız olacaklar. Onlara verilen her türlü emek, her türlü katkı bize ciddi manada diğer hayatımızla alakalı ciddi manada destek olacağına inanıyorum."

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

