DP 79. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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DP 79. Yaşını Kutladı

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin 79. kuruluş yıl dönümünde demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

06.01.2025 15:16
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Doğruluğu ispat edilmiş bir çizgi olarak partimiz, bugüne ışık tutan geçmişiyle 79 yıldır aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Uysal, partisinin 79. kuruluş yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada bugünün, yalnız bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümü değil, Türk siyasetinde, Türk kamusal hayatında "demokrasi" ve "adalet" talebinin kurumsallaştığı gün olduğunu belirtti.

Türkiye'de kronik hale gelmiş bazı sorunlar bulunduğunu ve bunların çözümünün belli olduğunu ifade eden Uysal, bu sorunların, hiçbir bireyin ya da kolektif yapının aidiyet, mensubiyet ve illiyetini istismara maruz bırakmayacak biçimde "eşit vatandaşlık hukuku" ile ortadan kaldırabileceğini vurguladı.

"Doğruluğu ispat edilmiş bir çizgi olarak partimiz bugüne ışık tutan geçmişiyle 79 yıldır aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Geçmişin referansıyla Türkiye'yi refah üreten bir ülke haline getirmeye kabiliyetlidir. Bu bilinç, inanç ve cesaretle yolumuza devam edeceğiz." diyen Uysal, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere DP'nin kurucu Genel Başkanı Celal Bayar, DP Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, eksi bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu ile eski cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'i rahmet ve saygıyla andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DP 79. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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