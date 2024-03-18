DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İzmir\'de iş insanlarıyla buluştu

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal İzmir programı kapsamında Ege Genç İş İnsanları Derneğini ziyaret etti. Uysal, "Her geçen gün erozyona uğrayan değerlerimiz, kurumlarımız var bu manada küme düşüşümüzün en fazla bedelini de Türkiye'de iş insanları ödüyor" dedi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İzmir'de 31 Mart seçimleri programı kapsamında Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret etti. Uysal'ın ziyaretine DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancı ve partililer de eşlik etti.
Ziyarette güncel ekonomik ve politik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Uysal, şuyle konuştu:
"Türkiye'de maalesef tarihi geriye doğru akıtırcasına son 20 yıllık sürecimizde bir kurumsal çöküşü, farklı politika sahalarında yaşadığımız gerçeği ortaya koyuyor. Her geçen gün erozyona uğrayan değerlerimiz, kurumlarımız var bu manada küme düşüşümüzün en fazla bedelini de Türkiye'de iş insanları ödüyor. Risk taşıyan istihdam yaratan bütün olumsuz şartlar, dünyanın önümüze getirdiği bir takım fırsatlar var ama ülkede siyasetin, hükümetlerin dış politikadan başlayarak artık kapalı devre bir ülke olmadığımız için her türlü dalgadan her türlü gelişmeden, siz büyüyebilirsiniz ama daha hızlı büyüyenlere göreceli olarak geri de kalmış olursunuz. Hızlı bir değişim çağındayız maalesef biz meselelere lineer bir büyüme çerçevesinde bakıyoruz. Asimetrik bir mücadele verebilmenin, asimetrik kazanabilmenin büyümeler elde edebilmenin imkanları var önümüzde."
"BAŞARILI KURUMLARIN İÇİ BOŞALTILDI"
Son yıllarda başarılı kurumların içinin boşaltıldığını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:
"İdeolojik bir paranteze alınarak özellikle son yıllarda başarılı kurumlarımızın bile içi boşaltıldı. Sadece sadakat temelinde yapılan bir değerlendirmeyle dünyayla rekabet edebilecek bir iş gücünün ortaya çıkarmanın dışında başka bir yolumuz yok. Artık dünyayla millet olarak rekabet etmiyoruz, bireyler olarak rekabet ediyoruz. Bu rekabette Türkiye'nin yerini alabilmesinin yegane yolunun donanımlı insan gücüyle beraber olduğunu siyaset başta olmak üzere toplum zaman zaman diline pelesenk eder. Beşeri sermayemizi bugünün dünyasının icap ettirdiği yetkinlikte donanımlı hale getirecek alt yapımızın da olmadığını görüyoruz."
"SİYASET ARENASINDAKİ ÇATIŞMACI YAPININ BİTMESİ GEREKİYOR"
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de "Siyaset arenasındaki çatışmacı yapısının artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumsal barışı tahsisi etmek için hukuk üstünlüğünün en öncelikli çalışma alanı olarak görüyoruz. Toplumsa cinsiyet eşitliği, demokratik eşitlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından vaz geçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Eğitim sistemimizde fırsat eşitliği istiyoruz. Tüm eğitim sistemimizin 21'inci yüzyıla göre yapılandırılmasını, analitik düşünce, bilim ve teknolojiye yönelmek gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
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