DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Rektör Kızıltoprak mesajında, Türkiye'nin haber ve bilgi akışında önemli bir kilometre taşı olan AA'nın köklü tarihi yanında dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olarak görev yapmasından gurur duyduklarını belirtti.
Ajansın, kuruluşundan itibaren halkı Milli Mücadele lehine bilgilendirdiğini, tehditlere karşı uyarılar yaptığını ve mücadelenin sesini hem yurt içi hem de yurt dışında duyurduğunu vurgulayan Kızıltoprak, şöyle devam etti:
"İlk adımlarını Ankara'daki Ziraat Mektebi'nde eski bir teksir makinesi ile atan AA, iç ve dış kaynaklardan topladığı bilgileri titizlikle halka ve gazetelere ulaştırmış, bu sayede, Türkiye'de İstiklal Harbi'nin en kritik dönemlerinde hayati bir rol oynamıştır. Ajansın teşkilatlanmasıyla Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde istihbarat müdürlükleri kurulmuş, İstanbul ve Avrupa'daki telsiz istasyonlarından alınan dış haberler ile yurt dışındaki merkezler aracılığıyla edinilen bilgiler, önemli birer bilgi kaynağı olmuştur."
Prof. Dr. Kızıltoprak, AA'nın sadece bir basın yayın organı olmanın ötesinde Kurtuluş Savaşı döneminde ulusal bir dayanışma merkezi olarak da önemli rol oynadığını bildirdi.
Ajansın, aktardığı haberlerle işgallere karşı ortak direniş ruhu oluşturduğunu, zaferlerin sevincini paylaştığını belirten Kızıltoprak, "AA'nın kuruluşunun 104'üncü yıldönümünü kutlarken, bu ulusal değerin Türkiye tarihindeki özel yerini ve önemini bir kez daha hatırlıyoruz. AA, sadece haber kaynağı olmanın ötesinde Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine tanıklık eden ve bu büyük destanda payı olan kahramanlardan biridir." ifadesini kullandı.
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