Dr. Sena Sakin, Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dr. Sena Sakin, Kazada Hayatını Kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin (27) memleketi Ordu'da defnedildi. Kazada birçok kişi hayatını kaybederken, Sakin'in meslek hayatına yeni başladığı ve uzmanlık eğitimi alacağı belirtildi.

12.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNOP'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin (27) memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Kaza, dün Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Turan Yazlak, Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobildeki Beyhan Bulut, hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Bulut yaralandı. Hayatını kaybeden Gerze Devlet Hastanesi personellerinden Dr. Sena Şahin'in cenazesi, ikamet ettiği Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki baba evinden, memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine getirildi. İlçenin Çaytepe Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Sena Sakin'in yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkanı Cihad Albayrak katıldı. Doktor Sena Sakin'in ailesi ve yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sena Sakin'in cenazesi defnedilmek üzere aile kabristanlığına götürüldü. Sakin'in, meslek hayatına 2022 yılında başladığı, tıpta uzmanlık sınavında (TUS) 'patoloji' alanını kazandığı ve Ankara'da uzmanlık eğitimi alacağı belirtildi.

Haber-Kamera : Ordu,

Kaynak: DHA

Boyabat, Sinop, Ordu, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Sena Sakin, Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:30:16. #1.13#
SON DAKİKA: Dr. Sena Sakin, Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement