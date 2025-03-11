Dr. Temur Bülbül Anısına Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) ile Özel Hatem Hastanesi tarafından Dr. Temur Bülbül anısına 3. kez düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yaklaşık 3,5 yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden GAFSAD'ın eski başkanlarından Dr. Temur Bülbül'ün anısını yaşatmak için düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 416 fotoğraf meraklısı bin 623 fotoğrafla katıldı.

Yarışmada, birincilik ödülünü Osmaniye'den Özgür Kalay, ikincilik ödülünü İzmir'den Sacit Bulut ve üçüncülük ödülünü ise Ankara'dan Ali Fatih Şama kazandı.

Yarışmada ayrıca 2 mansiyon ve 15 sergileme ödülü verildi. Dereceye giren fotoğraflar sergide sanatseverlerle buluşacak.