Drenaj açmak isterken su borusunu patlattılar - Son Dakika
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Drenaj açmak isterken su borusunu patlattılar

Batman'da yağmur drenajı açmak isteyen belediye ekipleri ana su hattını patlattı. Su birikintisinden dolayı kısa süreli yol ulaşıma kapanırken, mahallede su kesintisi de yaşandı.

03.05.2024 00:36  Güncelleme: 00:39
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Drenaj açmak isterken su borusunu patlattılar

BATMAN - Batman'da yağmur drenajı açmak isteyen belediye ekipleri ana su hattını patlattı.

Meydan Mahallesi 1110 ile 1119 sokakta yağmur drenajı açmak isteyen Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri kepçe ile çalışma başlattı. Kepçenin kazı yaptığı sırada mahallenin ana su borusu hattına isabet etmesi sonucu su borusu patladı. Şelaleyi andıran görüntülerin yaşandığı sokak göle döndü.

Su birikintisinden dolayı kısa süreli yol ulaşıma kapanırken, mahallede su kesintisi de yaşandı. Kanalizasyon kapaklarının açılması ile biriken suların tahliye edilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, su patlağını onarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Batman, Olay, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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