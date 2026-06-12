Drift Atan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

Sema Kaplan:

kadınlar da erkekler kadar tehlikeli şoför olabiliyor ama medya her zaman erkek sürücüleri hedef alıyo bu da o cinsiyet ayrımcılığının bir örneği yine erkek olması bahane edilmiş keşke bu cezaları tüm tehlikeli sürücülere eşit şekilde uygulasalar