Drift Atan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Drift Atan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

12.06.2026 10:42
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Alanya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza verildi, 2 ay ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'ndeki Zelenegorsk Caddesi'nde bir sürücünün drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen sürücü ekiplerce yakalandı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Alanya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Atan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Buyuksefil Ümit Buyuksefil:
    140 bin lira ceza uygulanması yerinde bir karar olmuş güvenli sürüş kurallarına uyulması gerekir çünkü bu tip davranışlar başkalarını tehlikeye düşürebilir ayrica 2 ay ehliyetsiz kalması da bu kişiye bu tür tehlikeli hareketleri tekrar yapmamayı öğretecektir devlet yol güvenliği konusunda başarılı bir iş çıkarıyor bu konuda 0 0 Yanıtla
  • Kıvanç Ergoven Kıvanç Ergoven:
    drift atan sürücüye ceza verildi işte ama bu haberi kaç kez duydum yahu farklı şeyler de olur artık 0 0 Yanıtla
  • Sema Kaplan Sema Kaplan:
    kadınlar da erkekler kadar tehlikeli şoför olabiliyor ama medya her zaman erkek sürücüleri hedef alıyo bu da o cinsiyet ayrımcılığının bir örneği yine erkek olması bahane edilmiş keşke bu cezaları tüm tehlikeli sürücülere eşit şekilde uygulasalar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Drift Atan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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