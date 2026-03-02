Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

HATAY'ın Antakya ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Yapılan kamera incelemesi sonucunda Antakya Sanayi Sitesi içerisinde drift yaptığı tespit edilen sürücü hakkında işlem başlatıldı. Yapılan değerlendirme neticesinde sürücünün, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında, herhangi bir zorunluluk olmaksızın dönüş kuralları dışında aracı bilerek ve isteyerek el freni çekmek suretiyle ya da başka yöntemlerle ani şekilde yön değiştirdiği ve kendi etrafında döndürdüğü belirlendi. Söz konusu ihlal nedeniyle sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafikte hem sürücünün hem de diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: Hatay,