\'Dron kanatları\' ile engellerini aştılar

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Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ÜNİDES projesi kapsamında 'Engelleri Aşan Kanatlar' programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) TEKNOFEST topluluğu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Rize'de özel öğrenim öğrencileriyle bir araya geldi. Proje kapsamında Rize Özel Eğitim Okulu'nun bahçesine kurulan atölyede engelli öğrencilere dron yapımı öğretildi. Ahşap çubuk ve basit motorları birleştirerek pille çalışabilen dron yapan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Etkinlikte öğrencilerle birlikte olan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Burada temel amacımız, bir farkındalık oluşturmak. Hep birlikte ne kadar güzel projeler üretip, çocuklarımızla birlikte olup onların dünyalarını ne kadar değiştirebileceğimizi birlikte fark ediyoruz" diye konuştu.

'HERKESİN KALBİNE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

TEKNOFEST Topluğu öğrencilerinden Mehmet Tan Ulus da "Burada özel eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza sosyal sorumluluk projesi olan dron projesiyle geldik. Öğrencilere dron yaptırıp, farklı etkinlikleri denemelerini sağladık. Milli Teknoloji Hamlesi'nde herkesin kalbine dokunmaya çalışıyoruz" dedi. Buse Yağdıran da "Burada çocuklarla birlikte dron yapıyoruz. Çubuk ve motor kullanılarak yaptığımız dronların asıl hedefi, çocukların hayal gücünü geliştirmek ve onlar deneyim sunmak" diye konuştu.