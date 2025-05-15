DSA\'nın 78\'inci Toplantısı Gazze\'nin Gölgesinde Başlıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir insani yardım ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği ve büyük bir insani krizin olduğu Gazze'de yaşananların gölgesinde başlayacak.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, 19-27 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek DSA'nın 78'inci toplantısında ele alınacak konulara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Gelecek hafta yapılacak DSA'nın gerçekten tarihi, kilometre taşı olan bir DSA olmasını bekliyorum." diyen Harris, ilk defa üye ülkelerin iç müzakere organı tarafından geliştirilen, bir araya getirilen ve üzerinde çok sıkı çalışılan "salgın anlaşmasına" yönelik bir taslağın bulunduğunu belirtti.

Harris, "Üye ülkeler, salgın anlaşmasının taslağını elde etmek için gece gündüz çalıştı. Şimdi önerilen bir salgın anlaşması taslağına sahipler. Bu, üye devletlerin umuyoruz kabul etmesi, onaylaması, desteklemesi ve ilerletmesi için DSA'ya gelecek." diye konuştu.

Hafta başı itibarıyla bu anlaşmaya ilişkin fikir alışverişi olacağına işaret eden Harris, DSA'nın ilk bölümünün, salgın anlaşmasının hayata geçtiğini gördükleri ve çok heyecan verici bir an olacağını düşündüklerini ifade etti.

Harris, "Özellikle Gazze'nin yanı sıra Ukrayna, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olduğu gibi dünyada devam eden çatışmalardaki büyük krizlerin neden olduğu birçok acil durumla ilgili çok fazla tartışma olacak. Yerinden edilen milyonlarca kişinin olması ve bunların yaşadığı açlık ile tıbbi bakıma ihtiyaç duymaları da ele alınacak." şeklinde konuştu.

Fiziksel ve zihinsel olarak farklı hastalık biçimlerine odaklanacaklarını aktaran Harris, bu hastalıkları önlemek ve daha sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için neler yapılabileceğinin de tartışılacağını dile getirdi.

"Neredeyse her gün doktorların, hemşirelerin, hastaların öldürüldüğünü görüyoruz"

Harris, "Gazze'deki korkunç durum, gıda ve tıbbi malzemelerin girişinin kasıtlı olarak engellenmesi ve ayrıca burada sağlığa yönelik saldırılar hakkında çok fazla tartışma olmasını bekliyoruz. Hastanelere yönelik 1000'den fazla saldırı gördük. Neredeyse her gün doktorların, hemşirelerin, hastaların öldürüldüğünü görüyoruz ve bu konular kesinlikle gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları Programı'nın da geniş raporlar yayımlayacağını bildiren Harris, bu programın sürekli odaklandığı 40'tan fazla krizi ve bunlarla ilgili neler yapılması gerektiğini rapor edeceğini kaydetti.

DSÖ, Aralık 2021'de salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası müzakere kurulunun kurulması tasarısını kabul etmişti.