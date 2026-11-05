DSİ, Balıkesir Karesi\'de Ortaca Deresi\'nde 1019 metrelik beton duvarı tamamladı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşkın kontrol çalışması yürüttü.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Deresi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında, 1019 metre beton duvar, 1 yaya geçiş yapısı ve 5 yol geçiş yapısının imalatı bitirildi. Çalışmayla dere yatağında suyun kontrollü akışının sağlanması ve olası taşkınların yerleşim alanlarına etkisinin azaltılması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirdikleri taşkın koruma tesisleriyle riski azaltarak vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına aldıklarını bildirdi.

Tesislerin temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Balta, "Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.